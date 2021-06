Francia eliminata, Sagnol punge Deschamps: “4 moduli diversi e confusione”

L'ex calciatore se la prende con le scelte tattiche del CT

Lo storico esterno di difesa ha commentato ai taccuini deL'Equipe la sconfitta ai rigori della Francia contro la Svizzera soffermandosi in modo particolare sugli esperimenti tattici del commissario tecnico: "E' stato il nostro quarto match della competizione, il sesto contando le partite di preparazione", ha esordito Sagnol. "In sei gare abbiamo provato quattro sistemi tattici. Abbiamo visto i giocatori completamente persi in questa situazione per 38 minuti. Quando avevamo palla i nostri centrali non erano abbastanza larghi quindi siamo ripartiti quasi sempre con cinque dietro, ci mancava molta larghezza e ampiezza di gioco in attacco. Sono davvero rimasto sorpreso di tutte queste prove all'Europeo".