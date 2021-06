Galles, Bale: “Avrei preferito concludere il torneo in modo diverso”

Il commento a fine gara del calciatore gallese dopo la sconfitta pesante contro la Danimarca

Il capitano del Galles Gareth Bale ha commentato la pesante sconfitta della sua squadra a Euro 2020. Un ottavo di finale decisamente sotto tono per i gallesi che hanno perso 4-0 contro la Danimarca. “La partita non è andata come volevamo -ha ammesso Bale-. Dal nostro punto di vista siamo partiti molto bene, ma poi è cambiato tutto. Abbiamo provato a giocare meglio nel secondo tempo alzando il ritmo, ma siamo stati poco attenti concedendo di nuovo tanto agli avversari e ci è mancato il coraggio di riprenderla. Il risultato della partita ci ha molto turbato. I ragazzi sono depressi e arrabbiati, e questo è comprensibile. Avrei preferito concludere il torneo in modo diverso. Sono deluso, questo è tutto quello che posso dire. Abbiamo perso l'occasione per andare avanti" chiude Bale.