Gentile: “L’Italia mi fa pensare a quella mia del ’78. Può arrivare in finale”

Claudio Gentile molto ottimista per il cammino degli azzurri nell'Europeo

L'ex difensore dell'Italia che nel 1982 vinse la coppa del Mondo con Bearzot in panchina, ha detto la sua ai microfoni della Gazzetta dello Sport sulle prospettive degli azzurri di Mancini a Euro 2020: «Mi sono davvero entusiasmato per questo gioco così bello, veloce, spettacolare. Anch’io sono curioso di vedere cosa succederà contro le fortissime che andremo ad affrontare, però so una cosa: più si gioca così, più si acquista fiducia, si cresce e si ottengono risultati. E questo mi fa pensare alla mia Nazionale del ‘78 in Argentina. Se continua così, questa Nazionale arriva in finale. Deve mantenere lo spirito di gruppo e fare squadra come abbiamo fatto noi. Ci sono tutti i segnali. Questa Italia gioca sempre per imporsi e per vincere, attacca, dà spettacolo. La cosa più importante è che si tratta di un gioco collettivo. Si capisce che c’è un’ atmosfera positiva. Sono contenti di stare assieme e di giocare, come noi».