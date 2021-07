Gioia Insigne: “Vittoria dedicata alla mia famiglia e ai miei figli”

Il numero 10 azzurro fa festa dopo il trionfo ad Euro 2020

Anche Lorenzo Insigne non trattiene l’emozione per il trionfo azzurro ad Euro 2020. Il messaggio social del capitano del Napoli è da brividi! "È voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi… anni di sacrifici per arrivare fin qui ma ne è valsa la pena… ", le parole del numero 10 azzurro.