Gli Europei di Mings: “Sono crollato mentalmente e sono andato dallo psicologo”

PSICOLOGO - "Non ho vergogna ad ammetterlo perché c'erano così tante incognite sul fatto che giocassi o meno. Probabilmente ero l'unico nome nell'undici iniziale che portava la gente a pensare: 'Di lui non sono sicuro'. Ed era qualcosa che avrei dovuto superare", ha raccontato Mings che aveva capito che avrebbe dovuto affrontare il crollo psicologico in maniera rapida ma in modo concreto e per questo si è rivolto a chi di dovere. "Quando sai che il 90-95% del tuo paese ha dubbi su di te, è molto difficile impedire che tutto ciò si intrometta nei tuoi pensieri. Così ho lavorato molto con il mio psicologo per non lasciare che il mio subconscio prendesse il controllo".