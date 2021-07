Grealish oltre ogni delusione: regalo a piccolo tifoso dopo sconfitta di Wembley

Nonostante la tristezza per la sconfitta il calciatore ha avuto modo di rendere felice un piccolo tifoso di nome Oliver

Jack Grealish oltre la delusione per la sconfitta nella finale di Euro 2020 contro l'Italia. L'inglese, protagonista anche fuori dal campo, ma non solo per le critiche e il botta e risposta avuto sulla vicenda rigori che ha avvolto la Nazionale dei Tre Leoni. Il fantasista dell'Aston Villa ha avuto modo di rendere meno amara la sconfitta per un suo piccolo fan.

Come mostrano le immagini pubblicate su Instagram dal profilo @super_ollyt, Grealish si è fermato con un bambino al quale ha donato le sue scarpette e con il quale ha scherzato per qualche minuto prima di scattarsi una foto ricordo rendendo, almeno per lui, meno amara la serata della finale. Due risate, un siparietto sul blocco del cellulare e poi via con un sorriso. Chi ha pubblicato il filmato ha voluto anche ringraziare il calciatore inglese per il gesto e la pazienza con la speranza che il suo atto venga reso pubblico per mostrarne il grande cuore.