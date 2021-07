Hakimi, l’agente: “Farà grandi cose a Parigi”

Il marocchino nelle prossime ore a Parigi per le visite mediche

Il trasferimento dall'Inter a Psg del difensore Hakimi è cosa fatta. All'uscita dalla sede del club nerazzurro, l'agente Davide Lippi ha confermato la chiusura dell'operazione: "Ero qui per sbrigare le ultime cose" ha dichiarato. "Achraf farà grandi cose anche a Parigi". L'esterno marocchino nella capitale francese tra poche ore sosterrà le visite mediche, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto che porterà a lui 8 milioni di ingaggio annuo e all'Inter 68 milioni più 5 di bonus. Per l'Inter una cessione dolorosa ma necessaria, nella speranza di mantenere intatta il resto dell'ossatura che un mese e mezzo fa ha vinto uno scudetto atteso undici anni. Intanto come riporta Gazzetta,it, sono ore calde per il passaggio al Benfica di Joao Mario, che non a caso era già stato escluso dai convocati per il raduno di giovedì prossimo. Il primo acquisto di Suning dovrebbe portare 7,5 milioni, malgrado lo Sporting Lisbona (squadra con cui Joao ha appena vinto il campionato) invochi una clausola anti rivali da 30 milioni stipulata nel 2016, al momento della cessione. L'Inter invece sarebbe solo tenuta e concedere ai biancoverdi 48 ore per pareggiare l'offerta dei rivali cittadini. Offerta che dovrebbe essere formalizzata oggi.