Hamann attacca Ronaldo: “Sembra uno scemo”

Hamann, ex giocatore della Germania, ha attacco Cristiano Ronaldo per una giocata fatta contro la nazionale tedesca

Il Portogallo ha avuto la peggio contro la Germania . Nonostante questo, Ronaldo è stato ancora una volta protagonista con un gol e un assist, non sufficiente però a contrastare l’armata tedesca.

L’ex nazionale tedesco Dietmar Hamann ha attaccato frontalmente il fenomeno portoghese, in particolar modo per una giocata con cui ha infiammato lo stadio, ovvero un sombrero su Rudiger accompagnato da un tacco no-look: "Penso che sia una cavolata. Si lancia verso la palla, fa finta di prenderla, la colpisce di tacco e tira via lo sguardo. Ovviamente è una giocata incredibile e sappiamo che sia capace di fare queste cose, ma penso che così abbia umiliato il suo avversario. Sicuramente Ronaldo è il migliore insieme a Messi. Ma sembra uno stupido con questa giocata, alla fine era ancora sull'1-0. Sembra uno scemo. Se chiedi ai giocatori tedeschi, diranno tutti che si sono accorti del comportamento di CR7 e tutti confesseranno che con quel tacco no-look li ha galvanizzati, spronandoli a ribaltare la partita. Voglio dire, ma cosa voleva ottenere? Forse proprio da lì è iniziata la rimonta della Germania".