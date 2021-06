Hojbjerg: “Abbiamo fatto un Facetime con Eriksen, è stato fantastico”

Hojbjerg, centrocampista della Danimarca, ha raccontato la videochiamata con Eriksen

Un momento tragico, in cui Christian Eriksen ha fatto prendere un grandissimo spavento al mondo del calcio ed ai suoi compagni di squadra, che hanno mostrato tutto il loro spirito d’unione in un momento delicatissimo. Adesso il centrocampista dell’Inter è stabile e sotto osservazione dopo il malore accusato contro la Finlandia e Pierre-Emile Hojbjerg, suo compagno nella Danimarca, ha parlato ai microfoni dell’Uefa in merito all’accaduto: "Per me la cosa più importante è che Christian stia bene e che la famiglia sia con lui. In questo modo riesco ad andare avanti e affrontare ciò che è successo, ma non è questo l'essenziale. Ciò che conta è che stia meglio. Se sta bene io sto bene. Abbiamo parlato con lui domenica ed è stato importante, ci ha spiegato che dobbiamo essere pronti ad andare avanti ed essere preparati per la sfida di giovedì. Eravamo seduti tutti insieme, abbiamo fatto Facetime con lui. Tutti di fronte a lui, è stato fantastico".