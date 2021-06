Il Belgio rimonta 2-1 una commuovente Danimarca, De Bruyne straripante

Il Belgio rimonta la Danimarca, decisivi i gol di T. Hazard e De Bruyne

Il Belgio, dopo un primo tempo negativo, ribalta il risultato contro la Danimarca e vince 2-1 grazie ai gol di Thorgan Hazard e De Bruyne. Prima parte della gara all’insegna di Christian Eriksen: i compagni, dopo la mega maglia e gli applausi al 10’, lo omaggiano con una prestazione superlativa, un mix di anima e grinta che ha portato prima al gol di Poulsen al 2’, poi a tante altre occasioni. Cercasi Belgio, fino all’ingresso in campo di De Bruyne che ha spaccato la partita. Prima l’assist per il gol di Thorgan Hazard, poi la gioia personale al 70’ a coronamento di una splendida azione corale, avviata da uno straripante Lukaku. Nonostante lo svantaggio, la Danimarca ha continuato ad emozionare cercando disperatamente il pareggio, sfiorato in più circostanze. I tre punti portano il Belgio in vetta alla classifica del Gruppo B, mentre i danesi all’ultimo posto.