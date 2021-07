Il fair play di Lineker: “Tifosi inglesi, non fischiate Inno di Mameli”

L'appello dell'ex giocatore al pubblico inglese verso la finalissima contro l'Italia

Ha seguito tutto l'Europeo con grande attenzione, sia via social sia alla televisione come commentatore per la BBC e altre emittenti. Parliamo di Gary Lineker che dopo aver in qualche modo partecipato alla "campagna contro Ciro Immobile" per alcuni atteggiamenti nel corso della sfida contro il Belgio, questa volta si rende protagonista di un bel messaggio di fair play verso l'Italia dando un consiglio ai suoi connazionali inglesi che saranno presenti alla finale di Wembley domenica.