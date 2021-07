Il tifoso inglese che si è tatuato la Coppa dell’Europeo: “Lo rifarò per il Mondiale”

Parla Lewis Holden, il tifoso e padre di famiglia che ha deciso di farsi tatuare la Coppa prima della finale contro l'Italia

Il suo volto, ma soprattutto il suo recente tatuaggio hanno fatto il giro del mondo. Parliamo del tifoso inglese che ha deciso di farsi tatuare la Coppa dellì'Europeo che la sua Inghilterra avrebbe dovuto conquistare nella finale contro l'Italia. Dopo la gara, la beffa è stata servita. Ma lui, Lewis Holden , non demorde e come riporta Manchester Evening News , è pronto a riprovarci per il Mondiale in Qatar.

"Terrò il tatuaggio, non c'è modo di liberarmene", ha detto il tifoso inglese. "Sono ovviamente distrutto, ma chi non lo è? Ero fiducioso che avremmo battuto l'Italia e sollevato il primo trofeo importante dopo 55 anni. Quando siamo andati ai rigori, però, ho cominciato a pensare che forse 'non sarebbe tornata a casa'. Dopo la partita i miei amici mi hanno consigliato di tagliarmi la gamba e ho ricevuto circa 500 richieste di amicizia su Facebook da italiani. Non scherzo e non voglio esagerare. Vedo tanta negatività sui social, volevo fare qualcosa di positivo. Questa è la miglior Nazonale che abbia visto in vita mia". E in vista del Mondiale, forse con tono di scherzo: "Se arriveremo di nuovo in finale, tornerò dal mio tatuatore...", ha concluso Lewis Holden.