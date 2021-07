Immobile virale sul web: cade a terra ma quando segna Barella… “Miracolo”, “Da Oscar”

L'attaccante dell'Italia protagonista sul web

Ha suscitato diverse reazioni l'azione che ha portato al primo gol dell' Italia contro il Belgio. Prima della grandissima rete di Barella, Ciro Immobile viene colpito da un avversario e cade a terra, apparentemente dolorante. Diversi secondi trascorrono dalla sua caduta fino appunto alla rete del compagno. Le telecamere, o meglio, gli occhi attenti degli utenti social, sono finite proprio sul bomber Azzurro e sulla sua reazione. Da "infortunato" a raggiante per il gol della sua squadra.

Diverse le critiche per questo atteggiamento, le più dure dai telecronisti inglesi della BBC Lineker e Shearer, ma anche tanti i pareri più "soft" che hanno preferito farsi due risate. Su Twitter in modo particolare, infatti, Immobile è diventato virale con tante persone che hanno ribattezzato quel momento come un "miracolo".