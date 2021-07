Incredibile dalla Scozia: il National chiede la cittadinanza onoraria per Mancini

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini cittadino onorario della Scozia? L'idea prende corpo grazie al giornale The National

Un vero e proprio eroe. Roberto Mancini è considerato in questo modo da parte degli italiani dopo la storica vittoria dell'Europeo. Tuttavia non sono solo i tifosi azzurri a esaltare l'ottimo lavoro svolto dal Commissario Tecnico. C'è anche un'altra nazione piuttosto soddisfatta del successo dell'Italia ai danni dell'Inghilterra nell'atto finale. Si tratta della Scozia. I supporters locali hanno tirato un sospiro di sollievo, evitando così di vedere gli acerrimi rivali festeggiare il trionfo in casa. Una vittoria annunciata con slogan come il celebre "It's coming home" e poi non verificatasi nei fatti. Così il giornale locale National ha fatto una richiesta particolare: "Fate sì che 'Roberto 'the Bruce' diventi cittadino onorario scozzese". Insomma un premio per l'allenatore della squadra che ha impedito ai leoni inglesi di godersi il successo più atteso. Sarà davvero così anche nei fatti?