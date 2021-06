Inghilterra, Declan Rice: “In passato sbagliato 3 rigori su 3 ma non mi tirerei indietro”

Il classe 1999 pronto a tirare eventualmente un penalty per i Tre Leoni

Tempo di pensare alla gara degli ottavi di finale per l' Inghilterra che martedì 29 giugno si troverà a sfidare la Germania in una delle gare più attese del torneo. Visti i precedenti, soprattutto in riferimento alle sfide terminate oltre i tempi regolamentari, si parla sempre più di calci di rigore. Non solo la rivelazione di Kalvin Phillips , adesso anche Declan Rice ammette di sentirsi pronto a tirare un penalty in caso di necessità nonostante uno score personale non troppo rassicurante...

PRONTO - Parlando al Mirror, il classe 1999 ha raccontato di non aver avuto fin qui un feeling particolare con i rigori: "Da piccolo ho avuto la possibilità di tirare tre rigori in alcuni tornei col Chelsea ma li ho sbagliati tutti", ha detto Declan Rice. "So che non suona bene (ride ndr), ma ero piccolo e sentivo la pressione. Ero nervoso quando arrivavo sul pallone. Ma adesso non avrei alcun problema. Forse prima mi sarei tirato indietro, ma ora no. Mi sono allenato e sono cresciuto. Serve concentrazione, non pensi a cosa succederebbe se lo sbagliassi, devi solo pensare a concentrarti, respirare e vedere dove insaccherai il pallone alle spalle del portiere".