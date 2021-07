Inghilterra, Grealish non ci sta: “Volevo tirare il rigore ma…”

Il fantasista respinge al mittente le critiche per non aver voluto calciare il penalty contro l'Italia

Tante le critiche arrivate all'Inghilterra ed in modo particolare a qualche calciatore più esperto che non si è presentato dal dischetto in occasione dei penalty decisivi contro l'Italia nella finalissima di Euro 2020. Nomi del calibro di Roy Keane e José Mourinho hanno puntato il dito sui quei giocatori con maggiore esperienza che non si sono presentati per il tiro dagli undici metri. Su tutti Sterling e Grealish sono stati presi di mira ma proprio l'asso dell'Aston Villa ha voluto rispedire al mittente le accuse.