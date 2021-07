Inghilterra, razzismo sui social contro Rashford, Sancho e Saka

I tre calciatori sono stati vittima di abusi razzisti

LA NOTA - La FA ha definitvo "disgustoso" quanto avvenuto nei confronti dei tre calciatori: "Non potremmo essere più chiari sul fatto che chiunque dietro un comportamento così disgustoso non sia il benvenuto nel seguire la squadra", le parole nella nota diffusa. "Faremo tutto il possibile per supportare i giocatori colpiti, sollecitando le punizioni più dure possibili per chiunque ne sia responsabile. Continueremo a fare tutto il possibile per eliminare la discriminazione dal calcio, ma imploriamo il governo di agire rapidamente e di introdurre la legislazione appropriata in modo che questo abuso abbia conseguenze nella vita reale. Le società di social media devono intensificare e assumersi le loro responsabilità per queste azioni e bandire gli autori di abusi dalle loro piattaforme. Raccogliere prove che possono portare a procedimenti giudiziari e supportare il tutto rendendo le loro piattaforme libere da questo tipo di abuso ripugnante".