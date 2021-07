Inghilterra, Regina Elisabetta II: “Spero che partita di domani passerà alla storia”

È dal 1966 che la nazionale dei Tre Leoni non solleva un trofeo

La regina Elisabetta II di Gran Bretagna ha augurato buona fortuna all'Inghilterra in vista della partita finale del Campionato Europeo UEFA 2020 contro l'Italia. “55 anni fa – si legge nella lettera– ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo nelle mani di Bobby Moore e ho capito cosa significa per i calciatori, gli allenatori e lo staff raggiungere e vincere la finale del più importante torneo internazionale. Invio le mie congratulazioni e quelle della mia Famiglia per aver conquistato l'accesso alla finale, i miei migliori auguri per domani con la speranza che la partita passerà alla storia non solo per il successo ma anche per lo spirito e per l'orgoglio con il quale la affronterete", dice la lettera indirizzata all'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate.