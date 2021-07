Inghilterra, Sheringham: “Il rigore che ha deciso le sorti della partita era discutibile”

L'ex attaccante della nazionale inglese ed ex campione d'Europa nel 1999 col Manchester United, ha condiviso il suo pensiero sul rigore concesso alla nazionale dei Tre Leoni

Intervenuto durante il pomeriggio di Teleradiostereo, Teddy Sheringham , ex attaccante della nazionale inglese ed ex campione d'Europa nel 1999 col Manchester United, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Non è stato assolutamente facile battere la Danimarca, ma sapevamo sarebbe stato così. Hanno giocato un calcio eccellente ed è stata veramente dura batterli. E' vero che il rigore che ha deciso le sorti della partita era discutibile, ma l'Inghilterra ha chiaramente cercato di più il risultato durante tutta la partita.

Alcuni ex giocatori della nazionale e compagni di squadra hanno criticato l'Italia: cosa pensi della nostra Nazionale?

Davvero hanno criticato l'Italia? E' difficile da credere, l'Italia è stata la favorita fin dall'inizio di questa competizione. Adoro come Mancini fa giocare la sua squadra, quella di domenica sarà una delle più belle finali che fosse possibile ipotizzare, tutte e due le squadre vogliono e possono vincerla. Sarà una partita fantastica e di grande forza con un grande impatto fisico nelle due aree di gioco. Italia e Inghilterra sono due squadre che giocano in attacco e giocheranno ovviamente per portarsi a casa questo torneo.