Insulti ad Alioski, Arnautovic si scusa: “Non sono razzista”

Arnautovic, attaccante dell’Austria, si è scusato dopo gli insulti ad Alioski

È stato un bell’esordio agli Europei quello dell’Austria , che si è imposta per 3-1 contro la Macedonia del Nord, all’esordio assoluto in questa competizione. A siglare la rete finale è stato Marko Arnautovic , attaccante dello Shangai SIPG nel mirino del Bologna che però, si è reso protagonista di un episodio poco piacevole.

Dopo aver segnato la rete, Arnautovic si è rivolto in malo modo nei confronti di Alioski, insultandolo: “Mi sto fo***do tua madre albanese”, sarebbe questa, secondo il Daily Mail, la frase pronunciata dal calciatore. L’ex Inter, dopo la partita, ha fatto chiarezza in merito. Ecco le parole riportate da TuttoMercatoWeb: "Non sono razzista. Ho amici in quasi tutti i paesi e sono un sostenitore della diversità. Tutti quelli che mi conoscono sanno questo”.