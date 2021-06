Inter, Marotta: “La dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico”

L'ad nerazzurro spiega come ha vissuto il momento terribile

Il messaggio rassicurante- alla Rai - dell'a.d. dell'Inter Beppe Marotta sulle condizioni di Christian Eriksen: "La dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico, fortunatamente non è stato così grazie all'intervento dei compagni e della struttura sanitaria dello stadio. Per ora Christian è nelle mani della Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi. Speriamo possa risolvere questi problemi di salute. Dal mondo del calcio c'è stato grande affetto per noi e per Christian. L'esultanza di Lukaku? Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna, che dimostra il grande affiatamento che c'è nel gruppo squadra Inter".