Italia-Austria diretta e streaming, dove vedere il match oggi

A Wembley, gli Azzurri impegnati negli ottavi di finale di Euro 2020

Italia-Austria si gioca questa sera, sabato 26 giugno 2021 alle ore 21.00 per gli ottavi di finale dell'Europeo. Gli Azzurri di Roberto Mancini sfideranno gli austriaci del CT Foda in una gara che si annuncia fantastica e che vedrà lo stadio di Wembley ospitare di nuovo tantissimi tifosi.

Dovrebbero essere stati sciolti i dubbi di formazione da parte di entrambi gli allenatori. L' Italia si affiderà a Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Verratti, dunque, potrebbe aver vinto il ballottaggio con Locatelli per un ruolo in mezzo al campo. L' Austria , invece, farà affidamento su Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grlillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

La partita Italia-Austria si disputerà, come detto, sabato 26 giugno 2021 allo stadio di Wembley a Londra, in Inghilterra. Calcio d'inizio fissato alle ore 21. L'arbitro sarà l'inglese Anthony Taylor.

La sfida tra Italia e Austria sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in chiaro su Rai 1: collegamento con lo stadio a partire dalle 20.30, subito dopo il termine dell'edizione serale del TG1.

Per chi preferisse vedere la partita in streaming, Italia-Austria sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, tramite l'applicazione dedicata e fruibile su pc, smartphone e tablet. Su NOW, invece, si potrà avviare la visione dell'evento previo acquisto di uno dei pacchetti offerti. L'alternativa, del tutto gratuita, è RaiPlay: basterà registrarsi per accedere alla visione dei vari contenuti.