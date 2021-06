Italia-Austria, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del match degli ottavi di finale di Euro 2020

E' il momento degli azzurri di Mancini che alle 21 scenderanno in campo per affrontare l'Austria nel match che vale il pass per i quarti di finale di Euro 2020. Sono 36 i precedenti tra le due nazionali di Italia e Austria: bilancio a favore degli Azzurri con 16 vittorie a 12, con 8 pareggi. Nel conto dei gol segnati in questi scontri diretti, però, "vince" l'Austria: 55 a 47. Il ct dell'Italia ha cambiato qualcosa nel suo 11 iniziale così anche il tecnico austriaco.