Italia campione con una super parata di Donnarumma: “Noi straordinari”

Un gigante il portiere dell'Italia in questo Europeo

Grande protagonista dell'Italia in finale contro l'Inghilterra è stato il portiere Gigio Donnarumma che ha parato il rigore decisivo a Saka. Un gigante in questo Europeo. "Siamo stati straordinari stasera contro l'Inghilterra. Mancava un centimetro e ci siamo riusciti a tagliare il traguardo. Questa è una squadra fantastica. Non abbiamo mai mollato anche dopo aver preso gol e non era facile, riprenderla ma siamo stati spettacolari" le parole di Donnarumma alla Rai.