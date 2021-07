Italia campione d’Europa: la coppa ha dormito al sicuro con… Bonucci e Chiellini

I due difensori protagonisti di una prova solida in finale contro l'Inghilterra

Una notte di festa nel viaggio di ritorno a Roma. L' Italia di Roberto Mancini ha esultato tutta la notte per la conquista del titolo di campione d'Europa. La prova arriva da uno scatto social di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini che alle prime ore del mattino hanno pubblicato su Instagram una foto che li ritrae in compagnia... della coppa appena vinta.

DORME AL SICURO - I due difensore azzurri e della Juventus hanno optato per un selfie davvero simpatico con tanto di didascalia scritta da Bonucci: "Tranquilli, dorme al sicuro. La proteggiamo Noi", ha scritto il centrale autore del gol del pareggio contro l'Inghilterra in finale. Un selfie davvero simpatico che ritrae i due compagni e cari amici con la coppa in mano pronti, probabilmente, a farsi un meritato riposino prima di lasciarsi andare all'ulteriore festa davanti al popolo italiano in quel di Roma. Inutile dire che il selfie ha raccolto subito tantissimi like e commenti...