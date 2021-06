Italia, Di Lorenzo aspetta il Belgio: “Coraggio e divertimento. Ho sentito Mertens e…”

L'esterno azzurro pronto alla gara dei quarti di finale di Euro 2020

NAZIONALE - "Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano in cui tutti remano nella stessa direzione. Quando veniamo in Nazionale si sta bene e lavoriamo bene e questo si vede anche in campo. Sembra una squadra di club più che una Nazionale". "La gara contro l'Austria? Abbiamo dimostrato che quando c'è da soffrire lo facciamo senza problemi e se c'è da lottare non ci tiriamo indietro. Abbiamo superato un girone che poteva sembrare facile. Ma come ha dimostrato questo Europeo nessuna partita è semplice".