Italia campione d’Europa per la seconda volta: battuta l’Inghilterra ai rigori

Una finale interminabile finita ai rigori che è stata giocata meglio dall'Italia nel secondo tempo

L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta dopo il titolo vinto nel 1968. Vittoria degli azzurri ai calci di rigore 4-3 contro l'Inghilterra dopo una gara interminabile. Un gol nei primissimi minuti di Luke Shaw ha steso gli azzurri che nella circostanza hanno lasciato tanto spazio a Trippier di crossare trovando il calciatore del Manchester United sulla sinistra d'attacco tutto solo che ha fulminato Donnarumma. La risposta azzurra è mancata nel primo tempo. L'Italia ha fatto girare la palla in maniera lenta non trovando gli spazi contro un avversario che si è chiuso con dieci uomini. E' mancato nel primo tempo il collettivo azzurro e si è invece puntato sulle incursioni individuali, la più pericolosa è arrivata al 35' con Chiesa che ha superato due uomini calciando però a lato. Nel secondo tempo Italia cambiata da Mancini ha trovato il gol di Bonucci in mischia poi giocato con grande qualità sfiorando il vantaggio in diverse circostanze. Niente gol nei supplementari poi la partita si è decisa ai calci di rigore.

SECONDO TEMPO - Italia che ha avuto le stesse difficoltà contro gli inglesi schierati. Una punizione di Insigne da buona posizione è finita a lato. Mancini ha messo dentro Berardi e Cristante al posto di Barella e Immobile. Italia senza attaccante puro con Insigne vertice alto. Al 54' buona chance per l'Italia: calcia Chiesa, sul rimpallo si avventa Insigne che arriva quasi sul fondo e tira in porta. Ma Pickford è ben piazzato. Italia vicinissima al pari al 60' con Chiesa ma il tiro della punta della Juventus è deviato dal portiere della nazionale inglese. L'Italia spinge più e finalmente trova il gol con Bonucci che in mischia la spinge in rete dopo una grande parata di Pickford su colpo di testa di Verratti. L'Italia ha insistito giocando con più qualità. Due occasioni azzurre in pochi minuti con Insigne e Berardi. Inglesi in difesa nei minuti finali. Bernardeschi a 5' dalla fine ha preso il posto di Chiesa infortunato. Mancini lo ha messo in attacco da falso nove. Ma dopo 90' minuti Kuipers fischia la fine dell'incontro che si trascina ai supplementari. Italia con Belotti al posto di Insigne. Poi Mancini ha cambiato Verratti con Locatelli. Inglesi stanchi e rinunciatari nel primo tempo supplementare, l'Italia ci ha provato con Emerson. Nel secondo tempo supplementare più Inghilterra che Italia. Mancini ha mandato Florenzi in campo al posto di Emerson. Partita finita e emozione dai tiri dal dischetto.