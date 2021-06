Europei, Emerson Palmieri: “Dopo la Champions, voglio vincere con l’Italia”

Il terzino sta vivendo un momento eccezionale

Tutto in una settimana. Prima la grande gioia di alzare la Champions League al cielo con il Chelsea, poi la convocazione tra i 26 giocatori che rappresenteranno l'Italia al prossimo Europeo. Non c'è che dire, gli ultimi giorni sono stati davvero intensi per Emerson Palmieri. L'esterno difensivo non abbassa la guardia e punta a incrementare il suo bottino stagionale, andando all'assalto della massima competizione continentale per Nazionali.