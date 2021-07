Italia, Evani: “Tutti volevano calciare i rigori. Ho capito che avremmo vinto”

Parla il vice di Roberto Mancini

Un gruppo compatto, forte e soprattutto coraggioso. Parliamo della Nazionale italiana di calcio, fresca campione d'Europa dopo la vittoria in finale contro l'Inghilterra. Il grande lavoro fatto da Roberto Mancini e dal suo staff si è visto sul campo nei momenti più semplici ma anche in quelli di maggiore tensione come la lotteria dei calci di rigore con la quale si è decisa la finalissima di Euro 2020. A parlare proprio di quel momento è stato Alberico Chicco Evani, vice del Mancio, a La Stampa.