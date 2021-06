Italia-Galles, le formazioni ufficiali

Alle 18 l'ultimo match dell'Italia della fase a gironi

Italia-Galles si gioca alle ore 18.00 ed è per gli azzurri la terza partita del girone A di Euro 2020. Match decisivo per decidere quale delle squadre si posizionerà in testa al girone con gli Azzurri desiderosi di vincere anche la terza sfida. Ampio turnover deciso dal ct Mancini che però ha detto che non vuole che si facciano calcoli e che gli azzurri devono vincere contro la nazionale di Bale.