Italia-Inghilterra a Kuipers un arbitro con un precedente importante nel 2014

L'arbitro olandese ha già diretto Italia-Inghilterra in passato

QUEL PRECEDENTE... L'arbitro è conosciuto in campo internazionale avendo diretto molti match di Champions League. Con l'Italia ha quattro precedenti: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L'unico successo risale proprio alla sfida contro l'Inghilterra del 15 giugno 2014 durante il Mondiale brasiliano. Era una partita del Girone D, segnarono Marchisio e Balotelli, in mezzo il pareggio momentaneo di Sturridge. In campo c'erano Verratti, Sirigu, Chiellini e De Rossi (ora assistente di Roberto Mancini), in panchina Bonucci, Insigne e Immobile, quest'ultimo subentrato. I c.t. erano Cesare Prandelli e Roy Hodgson. Per l'Inghilterra, con Kuipers arbitro, quella invece è stata l'unica sconfitta: poi due vittorie contro Svezia e Polonia.