Italia-Inghilterra, gli inglesi svelano la maglia della finale con una scritta…

Divisa con piccola modifica per i Tre Leoni in vista della finalissima

Sale l'attesa e l'adrenalina per l'ultimo atto del torneo per Nazionali e i Tre Leoni si gasano con una modifica alla t-shirt standard bianca. Una divisa speciale, fatta ad hoc per l'appuntamento odierno. Sotto al classico stemma, ecco che è stato deciso di scrivere una data che potrebbe diventare storica e la scritta 'Italy'.

La nazionale di Mancini, invece, così come con la Spagna, scenderà in campo in maglia azzurra, quella casalinga nonostante si giochi a Wembley. Per quanto riguarda i portieri, invece, colori sgargianti: Donnarumma vestirà di giallo - come già fatto in precedenza - mentre l'estremo difensore inglese Pickford in verde. Al campo, tra qualche ora, spetterà eleggere il migliore.