Italia, Mancini: “Finale Europeo momento più alto mia carriera. Sull’Inghilterra…”

Il ct presenta il match contro gli inglesi di domani sera

Alla vigilia della finale dell'Europeo, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato dell'Inghilterra e della forza dell'avversaria: "L'Inghilterra è forte, anche dalla panchina ha tante armi, ma lo siamo anche noi. Sterling è un giocatore cresciuto molto e velocissimo, dovremo fare molta attenzione. Però c'è anche Kane, chiunque giocherà a destra. Sono tutti attaccanti di grande velocità e tecnica. Dobbiamo stare tranquilli ed essere concentrati sul nostro gioco. È l'ultima partita, se vogliono divertirsi ancora i ragazzi devono farlo domani. L'Inghilterra è sempre stata un po' sfortunata nel suo percorso europeo e mondiale, ma credo che sarà una grandissima partita, in uno stadio pieno e questa è una grande notizia. I tifosi in larga maggioranza inglesi non spaventano Mancini: "Durante la partita sarà difficile sentirli, speriamo di sentirli alla fine... In campo penseremo ad altre cose, a giocare e a far bene il nostro compito. Io spero che la squadra possa fare un ultimo sforzo, divertendosi prima di andare in vacanza". Poi Mancini dice cosa rappresenta per la sua carriera questa finale: "È uno dei momenti più importanti della mia carriera. Ho giocato in un'Under 21 straordinaria e in una Nazionale A fantastica, ma non siamo riusciti a vincere né l'Europeo U21 (sconfitta in finale contro la Spagna nel 1986, ndr) né il Mondiale del 1990 in casa, nonostante fossimo la squadra migliore. Spero di potermi prendere quelle soddisfazioni che non ho avuto da calciatore, nonostante abbia giocato in squadre fortissime".