Italia, Raspadori: “Grazie Mancini per questa occasione”

Raspadori commenta la prova di stasera in maglia azzurra

L'attaccante Giacomo Raspadori ai microfoni della Rai ha commentato il suo esordio con l'Italia nel match di stasera contro la Repubblica Ceca. "Sono molto emozionato per essere qui e di giocare con l'Italia davanti alla mia famiglie a alle mie persone. Non sono riuscito ancora a metabolizzare la soddisfazione per fare parte del gruppo azzurro che giocherà gli Europei. Ringrazio il mister per questa inattesa convocazione. Per caratteristiche fisiche io sono un brevilineo e spero di poter dare una mano ai miei compagni. E' una fortuna allenarsi con loro che prima ritrovavo da avversari e conto di rubare qualcosa. Io credo che quando si dà tutto in campo e in allenamento poi ci si sente pronti per qualsiasi prova. Essere accostato a Paolo Rossi per questa avventura arrivata così, è motivo di orgoglio e sono senza parole".