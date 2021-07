Italia, Salsano: “Abbiamo parlato per giorni della gara con la Spagna perché…”

Parla l'assistente del CT Roberto Mancini

CURIOSITA' - "Il gruppo napoletano ha creato quello della Nazionale, hanno fatto da traino", ha raccontato Salsano . "Basti pensare che Pessina ormai risponde in napoletano a tutti. De Rossi? Fantastico, è entrato in punta di piedi e si è messo molto a disposizione".

MOMENTO - Ma non solo sorrisi e festa, nel percorso dell'Italia anche qualche momento chiave come la temuta partita contro la Spagna: "La gara più difficile? Con la Spagna. Ne abbiamo parlato per giorni, l’alternativa era schierarsi col 3-5-2, ma avremmo rischiato di non vedere mai la palla". Per fortuna, poi, tutti sanno come è finita la sfida e l'intero Europeo...