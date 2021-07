Italia-Spagna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Gli Azzurri impegnati in semifinale contro la Spagna. Chi vince affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca nella finalissima

Redazione ITASportPress

Italia-Spagna, la sfida probabilmente più attesa e incerta di questo Europeo, si disputerà questa sera alle ore 21, allo stadio di Wembley, davanti a circa 60.000 spettatori, circa 10.000 italiani e altrettanti spagnoli . Chi vincerà questa partita, affronterà la vincente dell'altra semifinale, la quale vedrà opposte Inghilterra e Danimarca. Roberto Mancini e Luis Enrique non hanno lasciato nulla al caso, entrambe le squadre vogliono la finale e sognano ad occhi aperti la conquista dell'Europeo. E' una partita tra due compagini che hanno filosofie di gioco molto simili, se la Spagna è da sempre storicamente caratterizzata dal bel gioco, dal possesso palla e dalle trame articolate, per l'Italia si tratta di un qualcosa di predominante dall'arrivo in panchina di Mancini nel ruolo di CT. La forza degli azzurri si basa molto sulla solidità difensiva di Bonucci e Chiellini, oltre che alla grande capacità di palleggio dei centrocampisti e degli esterni d'attacco. L'arma vincente delle furie rosse risiede invece nell'esperienza di due veterani come il terzino Jordi Alba e il centrocampista Sergio Busquets. Occhio in attacco, Alvaro Morata potrebbe essere la spina nel fianco della difesa italiana, abituato a battagliare continuamente contro i difensori italiani.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise da entrambe le parti. L'Italia di RobertoMancini punterà su Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Out come noto Spinazzola per infortunio. In avanti potrebbe esserci ancora panchina per Berardi con Chiesa favorito nel tridente.

La Spagna di Luis Enrique si affida a Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

Dove vedere il match oggi in diretta e streaming

Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020, si giocherà come detto oggi martedì 6 luglio 2021 allo stadio di Wembley, a Londra: fischio d'inizio previsto alle ore 21.00 italiane.

La partita tra Italia e Spagna verrà trasmessa in tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno, nonché su Sky: canali di riferimento dell'emittente satellitare, saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per chi preferisse, Italia-Spagna sarà disponibile anche in diretta streaming utilizzando RaiPlay, collegandosi al sito www.raiplay.it o scaricando l'app su smartphone o tablet, oltre che su Sky Go (il servizio offerto da Sky ai propri abbonati scaricando l'app ufficiale).

Il match degli Europei tra gli azzurri e la Nazionale di Luis Enrique, in streaming sarà visibile anche su NOW: occorrerà collegarsi al portale e seguire le linee guida per acquistare uno dei pacchetti disponibili.