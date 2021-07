Italia, Spinazzola: “Sappiamo tutti come è andata. Tornerò presto”

Le prime parole dell'esterno dopo l'infortunio

Si parla di rottura del tendine d'Achille per Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma e della Nazionale italiana è stato costretto al cambio nel match dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio. Man of the Match in ben due occasioni fin qui, il giocatore sarà costretto ad abbandonare in queste ore il ritiro e fare ritorno a casa, non prima di essersi sottoposto a tutti gli esami del caso per confermare l'entità dell'infortunio.