Italia-Svizzera, allarme bomba e in azione gli artificieri

Strade chiuse nei pressi dello stadio Olimpico poche ore prima del match

Tensione prima della partita Italia-Svizzera di Euro 2020 in programma questa sera alle ore 21. Poco fa è scattato l'allarme bomba a Roma in zona piazza Mazzini, a pochissimi chilometri dallo Stadio Olimpico. In azione gli artificieri e le unità cinofile, le strade sono state bloccate. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato poco prima delle 18, in seguito alla segnalazione da parte di un passante di un oggetto sospetto all'interno di una Smart parcheggiata in strada. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118.