Italia-Svizzera in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Fischio d'inizio alle 21.00 per la seconda gara della formazione Azzurra all'Europeo

Italia-Svizzera si gioca oggi, mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 21.00 per il secondo appuntamento dell'Europeo. Dopo la vittoria contro la Turchia, gli Azzurri di Roberto Mancini cercano il bis che vorrebbe dire passaggio del girone. A loro volta, gli svizzeri dovranno provare a vincere dopo il debutto con pareggio contro il Galles.

Italia-Svizzera, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per il CT Mancini che già alla vigilia ha fatto capire di voler schierare l'Italia migliore con l'unico dubbio che riguarda la fascia destra della difesa con Toloi e Di Lorenzo in ballottaggio. Solo certezze anche per la Svizzera che vedrà alcune vecchie conoscenze della Serie A come Shaqiri e Seferovic oltre ai noti Freuler dell'Atalanta e Ricardo Rodriguez.

Queste le probabili formazioni di Italia-Svizzera:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Italia-Svizzera si giocherà oggi mercoledì 16 giugno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 21.00. Italia-Svizzera sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 (disponibile anche al 501 del digitale terrestre in HD). Per chi è in possesso di un abbonamento a Sky, la partita sarà anche sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Come per tutte le altre gare degli azzurri, la coppia di telecronisti della Rai sarà formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro che si occuperà del commento tecnico. Su Sky saranno invece Fabio Caressa e Beppe Bergomi a raccontare il match.

Per chi desiderasse vedere la sfida tra Italia-Svizzera in diretta streaming ci saranno tre le opzoni. La partita sarà disponibile gratuitamente per tutti su Rai Play, mentre gli abbonati Sky avranno anche l'opzione Sky Go. Sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia su iOS e Android, oppure attraverso browser su pc e notebook.

In più ci sarà l'opportunità di vedere la gara su NOW, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti si potrà assistere a tutte le gare di Euro 2020, compresa Italia-Svizzera.