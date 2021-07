La Spagna pensa già all’Italia: selfie di Luis Enrique al pc per studiare azzurri

Il CT studia le mosse per la sfida di martedì

Redazione ITASportPress

Cresce l'attesa per la semifinale di Euro 2020 tra Spagna e Italia in programma martedì sera 6 luglio. La formazione iberica, dopo aver eliminato la Svizzera, si prepara per gli Azzurri che, a loro volta, sono stati in grado di battere i quotatissimi rivali del Belgio.

Il CT Luis Enrique, conscio della forza degli uomini di Roberto Mancini, non ha perso tempo e già da questa mattina di domenica ha voluto mettersi all'opera per studiare le mosse per contrastare il gioco degli italiani. Eccolo, infatti, davanti ad un doppio monitor con le immagini, probabilmente, dei movimenti dell'Italia contro il Belgio. "Preparandoci al meglio", ha scritto il mister su Twitter.

Un selfie che testimonia la serietà e l'importanza dell'appuntamento della prossima settimana. Niente al caso per la Spagna e, siamo sicuri, lo stesso varrà anche per l'Italia e per il nostro CT Roberto Mancini. Al campo, come sempre, il verdetto finale...