L’Europeo da Pallone d’Oro di Jorginho e quel record strappato a Desailly

Numeri impressionanti per il centrocampista

RECORD - Come se non bastasse, ad aggiungere ulteriore sostanza all'annata di Jorginho c'è un record maturato in questo Euro 2020. Come riportato da Opta e da Squawka, infatti, per il centrocampista è arrivato un dato statistico non indifferente. Con ben 25 passaggi intercettati nell'interno torneo, il classe 1991 ha superato un certo Marcel Desailly che con la sua Francia nel 1996 era riuscito ad arrivare a 24, Classe, qualità ma anche sostanza quindi per un Jorginho che diventa serio candidato al Pallone d'Oro...