Lichtsteiner: ‘Avrei voluto finire con gli Europei. L’Italia…’

Lichtsteiner ha parlato della sfida di questa sera tra Italia e Svizzera

L’ex terzino della Svizzera, nonché di nazionalità svizzera Stephan Lichtsteiner ha presentato Italia-Svizzera a La Gazzetta dello Sport: "Della partita dell’Italia ho visto solo qualche immagine perché ero in giro, ma contro la Turchia è arrivata la conferma di quanta qualità abbia la squadra di Mancini. La gara della Svizzera secondo me è stata positiva anche se ho sentito qualche critiche: la squadra ha creato molto. Il problema è stato che hanno concretizzato poco: tante occasioni, pochi gol. E poi succede che gli avversari tirano una volta e segnano. Contro il Galles dovevamo vincere dopo una prestazione di quel genere. Comunque è stata una buona gara".

I LEADER - "Di me preferisco non parlare. Di sicuro Behrami e Dzemaili mancano anche perché hanno giocato per anni su livelli altissimi. Erano importanti pure a livello di spogliatoio, nei momenti in cui bisogna dire le parole giuste per trascinare i compagni. Senza di loro c’è meno esperienza, adesso la Svizzera è un po’ più giovane, ha qualità, voglia ed entusiasmo e sono sicuro che riuscirà a passare il gruppo anche se non ha vinto la prima partita".