Lineker attacca l’Italia sui social ma gli Azzurri rispondono sul campo…

L'ex giocatore quasi sembrava "gufare" l'Italia ma...

CRITICA ... - Non è certo passato inosservato il comportamento di Lineker che su Twitter ha punzecchiato l'Italia di Roberto Mancini con qualche parola di troppo. Prima il riferimento all'intervento del VAR in occasione del gol di Arnautovic annullato per fuorigioco, poi una critica per il gioco dopo lo 0-0 nei 90 minuti. "L'Italia si è trasformata in... Italia", ha scritto l'ex giocatore per sottolineare la giornata, inizialmente storta, degli Azzurri.

... E RISPOSTA - Peccato per lui che l'Italia sia riuscita a ritrovarsi nel momento decisivo e grazie alle reti di Chiesa e Pessina abbia portato a casa vittoria e passaggio del turno. Un risultato che Lineker non ha potuto far altro che accettare e, addirittura, sul quale ha scherzato su facendo riferimento anche ad un precedente messaggio in cui sottolineava le statisiche italiane nei tempi supplementari di un Europeo. Dopo quel dato, la risposta è arrivata dagli Azzurri stessi, lasciando all'ex giocatore una sola via di uscita: "Non sbaglia mai. Mi ringrazierete dopo tifosi dell'Italia", ha scritto Lineker chiudendo la sua serata social con tanti commenti - anche dei tifosi inglesi - contrariati per le sue parole non certo molto sportive nei confronti dell'Italia.