L’Inghilterra pensa ai rigori, Phillips: “Penalty prima cosa di cui abbiamo parlato”

Gli inglesi si preparano alla gara contro la Germania agli ottavi di Euro 2020

L' Inghilterra si prepara al duro ottavo di finale degli Europei contro la Germania previsto per martedì 29 giugno. Un confronto storico che, spesso, ha visto la Nazionale dei Tre Leoni essere sconfitta, specie quando la gara si è spinta oltre i tempi regolamentari vedasi i precedenti nel '90 e nel '96. Ed è proprio dell'eventualità di una possibile sfida decisa ai calci di rigore che il CT Southgate ha voluto parlare con i suoi al primo confronto avuto dopo il superamento del girone. A raccontarlo è stato il centrocampista Kalvin Phillips ai microfoni di talkSPORT .

RIGORI - "Abbiamo parlato di calci di rigore subito, al primo incontro avuto", ha ammesso il giocatore del Leeds. "È stata la prima cosa di cui abbiamo parlato quando siamo arrivati ​​a Middlesbrough. "Lui (Southgate ndr) ci ha mostrato cosa voleva che facessimo al campo e come possiamo andare avanti nel torneo. Ha detto che più o meno ogni squadra che ha vinto ha dovuto passare attraverso una fase del torneo in cui ci si gioca tutto ai rigori", ha racconato Philipps. Ha mostrato delle clip di lui che tira i rigori e di altre squadre e anche quella dell'Inghilterra nella Coppa del Mondo. Ovviamente ora ci scherza su, ma è un manager che è orgoglioso di tirare i rigori. Sa che sono fondamentali in alcuni tornei. Ne ha parlato molto ed è bello sentire le esperienze che ha vissuto. Speriamo che se dovessimo andare ai rigori, faremo meglio".