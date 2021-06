Lino Banfi e l’esultanza di Immobile e Insigne: “Come un David di Donatello. Il prossimo sarà…”

Il noto attore fa festa dopo l'esultanza dei giocatori Azzurri

Hanno stupito tutti con le loro esultanze al momento dei rispettivi gol per l' Italia . Parliamo di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne che dopo aver segnato contro la Turchia hanno deciso di dedicare una particolarissima frase agli italiani e, precisamente, al noto attore Lino Banfi : il suo modo di dire 'Porca puttena'.

A raccontare la scelta curiosa era stato per primo proprio il bomber della Lazio: "L'esultanza? Ci è arrivato un messaggio di Lino Banfi che ci ha chiesto di gridare il suo 'Porca puttena'. Sia io sia Insigne l'abbiamo fatto".

GIOIA E PREVISIONE - Una ulteriore conferma è arrivata anche dal noto e prestigioso attore che, raggiunto da Open, ha ammesso: "Sono felicissimo. È come se mi avessero dato un premio, un David di Donatello. Io ero lì, con la mia famiglia davanti alla tv sperando che dicessero 'Porca puttena' ed è successo". E ancora: "Giovedì, alla vigilia della partita, ho mandato un mio video a Chiellini, che conosco da molto tempo, per caricare i ragazzi e il c.t., chiedendo di farlo vedere a tutti. Nel video dicevo a Mancini: 'Mister, mi raccomando Spinazzola-Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo porca puttena’. E così è andata. È stato bello vederli sorridere ieri sera, adesso però mi aspetto che il prossimo a dire "porca puttena" sia Spinazzola. Sono sicuro, sarà suo il gol nella prossima partita", ha concluso Banfi.