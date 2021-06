Locatelli “gag” alla Cristiano Ronaldo: sposta la Coca Cola e fa impazzire i social

Il centrocampista ha imitato Cristiano Ronaldo

Redazione ITASportPress

Da Cristiano Ronaldo a Paul Pogba fino a Manuel Locatelli. Ebbene sì, anche il centrocampista dell'Italia si è preso la scena in conferenza stampa seguendo le gesta dei colleghi che avevano, prima di lui, spostato rispettivamente le bottigle di Coca Cola e quelle della birra Heineken. In questo caso, però, pare che l'Azzurro abbia compiuto il suo gesto quasi per gioco vista la risata con un componente dello staff e la frase detta successivamente "acqua", esattamente come CR7.

Locatelli sposta la Coca Cola: sui social è virale

Dopo essere stato assoluto protagonista in campo con l'Italia con una doppietta nel 3-0 alla Svizzera, Locatelli ha deciso di emulare Cristiano Ronaldo spostando le due bottiglie di Coca Cola. Arrivato in sala stampa per la conferenza post partita, il calciatore della Nazionale ha posizionato davanti al suo microfono una bottiglia d'acqua, togliendo la scena alle altre due bottigle in vetro della nota bevanda.

Il suo gesto è diventato virale sul web e ha raccolto pareri contrastanti. C'è chi l'ha presa come una gag per imitare CR7 e chi, invece, ha voluto trovare motivazioni più profonde al suo gesto e a quello precedente dei due colleghi. Bisogna precisare comunque che le due bottigle della Coca Cola non sono state tolte ma solamente messe in un'altra posizione.

In tutto questo, il marchio della bibita siamo sicuri non sarà per nulla contento...