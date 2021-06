Lucescu: “Europei? Possiamo aspettarci delle sorprese”

Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha detto la sua sugli Europei

Ancora una manciata di ore, poi sarà tempo di tifare la Nazionale italiana, che aprirà le danze di Euro2020 questa sera, sfidando la Turchia nel match inaugurale all’Olimpico. C’è tanta attesa a riguardo, in moltissimi hanno espresso il loro parere sia su una squadra, che sull’altra. Come ha fatto Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev e vecchia conoscenza del campionato italiano, che si è soffermato sulla Turchia: “In questo tipo di torneo, la probabilità che alcune squadre si rivelino una sorpresa è alta. La Turchia è in gran forma. Gioventù ed esperienza vanno di pari passo. Germania, Belgio, Francia e Italia sono squadre che possono raggiungere la finale”.