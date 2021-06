Lucescu non ha dubbi: “L’Italia vincerà l’Europeo. Mi ha impressionato”

Il tecnico ha parlato di Serie A ma anche di Euro 2020

CAMPIONATO - Partendo proprio dalle vicende del calcio italiano, Lucescu ha commentato: "L’Italia era il campionato dei presidenti, in cui vinceva quello con più soldi. Adesso, che in Serie A non ci si può permettere giocatori da 100 milioni, si sta puntando sugli allenatori che devono costruirli i grandi campioni".

ALLENATORI - Un pensiero anche su Mourinho e Pirlo. Sul portoghese l’ex allenatore di Pisa, Brescia e Inter ha detto: "Non sono più di tanto stupito che sia andato lì, sicuramente per lui non è un passo indietro e sono convinto che a Roma possa tornare a vincere". Sull'ex Juventus: "Allenare subito un top club è sempre dura, per il suo percorso di crescita sarebbe stato meglio partire dalla seconda squadra come fecero Guardiola e Zidane". Sulla partenza di De Zerbi arrivato allo Shakhtar Donetsk. “Sono contento che sia arrivato un allenatore italiano, sicuramente porterà nuove idee".