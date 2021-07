Luis Alberto sicuro: “Chi passa tra Italia e Spagna vince Europeo”

Il commento del fantasista della Lazio

Grande attesa per la gara tra Italia-Spagna per la semifinale di Euro 2020. Una sfida che toccherà molto da vicino anche Luis Alberto, centrocampista in forza alla Lazio che ha parlato del suo Paese e della gara tra le due Nazionali a Il Messaggero: "Che gran partita. Sono due squadre che giocano a pallone come piace a me, non so proprio chi potrà vincere. E' una partita apertissima, non c'è una favorita. Gli Azzurri sono forti, hanno davvero un bel centrocampo, ma lo siamo pure noi".