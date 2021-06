Lukaku: “Voglio andare a trovare Eriksen in ospedale”

Lukaku, attaccante del Belgio, ha parlato di Eriksen, suo compagno di squadra all’Inter

Domani, ore 18, il Belgio affronterà la Danimarca per provare a consolidare il primo posto nel girone. Sarebbe dovuto essere Lukaku contro Eriksen, invece il malore accusato dal danese contro la Finlandia ha cancellato l’incontro in puro stile interista. Fortunatamente, l’ex Tottenham si è ristabilito, il peggio è alle spalle e il belga ha voluto dedicargli qualche parole in conferenza stampa: "Voglio andare a salutare Christian in ospedale, ne ho parlato con l'allenatore e lui ovviamente è d'accordo. Al decimo minuto di gioco ci interromperemo anche per rendergli omaggio. Il soccorso di Kjaer? E' stato molto importante quello che ha fatto per salvargli la vita. Sarebbe giusto che i calciatori prendessero lezioni su cosa fare in questo tipo di circostanze”.